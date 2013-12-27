Янукович переніс на рік зниження ПДВ

Також законом передбачено збереження чинної ставки ПДВ з одночасним зниженням ставки податку на прибуток на 1%.

Про це сказано на сайті голови держави.

Підписаний Президентом Закон №713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» є одним з ключових при формуванні проекту бюджету на 2014 рік у частині розрахунку прибуткової частини.

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Цей самий закон передбачає подальше зниження ставки податку на прибуток для підприємств у 2015 році до 17%, в 2016 - до 16%. Крім того, він передбачає підвищення ставок акцизного податку на пиво на 35%, на спирт й інші алкогольні напої - на 14%, а також підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну і збільшення мінімального акцизного зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби на 11,6%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла цей закон 19 грудня. За даний законопроект без обговорення проголосував 241 народний депутат (за необхідного мінімуму у 226 голосів).