В Україні напередодні Нового року міліція вилучила понад 10 тонн несертифікованої піротехніки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, лідером з реалізації простроченої і саморобної піротехнічної продукції у цьому році значиться Автономна Республіка Крим - там правоохоронці виявили та вилучили понад 150 тис. підозрілих салютних установок і петард.

За інформацією Департаменту громадської безпеки правоохоронного відомства (ДГБ), співробітники міліції перевірили майже 700 торгівельних закладів, що мають відповідні ліцензії МВС для реалізації піротехнічних засобів, і понад 12 тис. ринків, в тому числі і стихійних, а також інші місця реалізації піротехніки.

«Результати перевірок вельми невтішні, оскільки міліціонери встановили понад 500 фактів продажу піротехнічної продукції без будь-яких дозвільних документів», - зазначили в ДГБ.

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За порушення правил торгівлі піротехнічними засобами до адміністративної відповідальності притягнуто 560 осіб. Ще 105 осіб притягнуті за протиправне застосування піротехніки.

Співробітники Департаменту громадської безпеки звертаються до реалізаторів і громадян, які бажають придбати піротехніку до Нового року, відповідально ставитися до вимог законодавства, щоб зберегти здоров`я у новорічні та різдвяні свята.