ОСББ створені вже в 21% багатоповерхових будинків - Мінрегіон

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Згідно з повідомленням, кількість новостворених ОСББ у країні у січні-листопаді 2013 року становила 1,132 тис.

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За даними Мінрегіону, найбільшу кількість ОСББ у 2013 році створено в Донецькій (141), Херсонській (133), Харківській (85), Миколаївській (77) і Луганській (75) областях, а найменше – в Севастополі і Кіровоградській області (по 9).

Також прес-служба Мінрегіону повідомила, що цього року створено 22 приватних підприємства з обслуговування і утримання багатоквартирних будинків і прибудинкових територій. Загалом по Україні вже працює 466 таких підприємств.

Крім того, упродовж 2013 року створено 95 служб єдиного замовника, загальна кількість яких досягла 161.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року Кабінет міністрів України затвердив механізм надання субсидій і пільг учасникам об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) на утримання будинків і прибудинкових територій, виходячи із затверджених загальними зборами об'єднань розмірів внесків на такі послуги.

Прийнята постанова заповнила відсутню раніше правову основу для нарахування субсидій і пільг ОСББ і ЖБК на утримання будинків і прибудинкових територій, незалежно від того, ким обслуговується житловий будинок.