В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО-2014

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти, реєстрація триватиме до 5 березня.

Впродовж цього часу майбутні вступники матимуть змогу самостійно у будь-який зручний для них час сформувати заяву-реєстраційну картку за допомогою спеціальної програми, яку розміщено на веб-сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Особам, які з будь-яких причин не зможуть самостійно сформувати комплект реєстраційних документів, варто звернутися за допомогою до одного із пунктів реєстрації, що діятимуть у кожній області.

Як і минулого року, вносити зміни до реєстраційних даних у 2014 році можна лише до 19 березня.

Під час зовнішнього оцінювання абітурієнти складатимуть тести з 14 предметів: української мови та літератури (наймасовіший), математики, історії України, російської мови, фізики, хімії, географії, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов, світової літератури.

Абітурієнт може обрати не більше 4 навчальних предметів для складання тестів.

Тестування розпочнеться 3 червня (іноземна мова) та завершиться 27 червня (світова література).

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання проводитимуть з 4 до 11 липня 2014 року.