Від участі у Євробаченні відмовилися 12 країн - ЗМІ

Слідом за Хорватією, Чехією, Словаччиною, Люксембургом та Андоррою про своє рішення заявила Болгарія, повідомляє "Телекритика".

Представники національного мовника BNT повідомили, що країна скасовує свою участь із фінансових причин.

У Туреччині заявляють, що їхні учасники не повернуться на конкурс у 2014 році, проте не виключено, що візьмуть участь у "Євробаченні" в найближчі роки.

На тему: Сербія і Болгарія відмовилися від участі в "Євробаченні"

Про це повідомили представники національного мовника TRT , відзначивши що причиною їхнього рішення є впровадження оргкомітетом конкурсу змішаного журі у системі голосування.

Боснія і Герцоговина не повернеться на конкурс через відсутність спонсора, повідомляють представники BHRT. Із фінансових причин скасовує свою участь і Сербія, інформують представники національного мовника RTS.

Внаслідок економічної кризи не змагатимуться на "Євробаченні-2014" вокалісти із Кіпра, зазначає національна телекомпанія CyBC.

Марно чекати на виступ і вокалістів із Монако та Марокко, які заявили, що не мають намірів повертатися на конкурс.

Раніше у Хорватії представники відповідальної за національний відбірковий тур пісенного конкурсу телерадіокомпанії HRT заявили, що країна відмовляється від участі в конкурсі з економічних причин. З цих само міркувань в конкурсі не братимуть представники Андорри та Люксембурга, де окрім фінансових труднощів, не спостерігають суспільного інтересу до "Євробачення".

На державному каналі Чехії пояснили, що, попередньо, країна не повернеться на конкурс через замалий інтерес до нього.

Представники словацького державного мовника RTVS вирішили: "Євробачення за межами наших можливостей". Раніше жоден виконавець зі Словаччини на конкурсі не перемагав.

Україну на конкурсі представлятиме Марія Яремчук.

Пісенний конкурс відбудеться у Копенгагені у травні.