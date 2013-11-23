Сербія і Болгарія відмовилися від участі в "Євробаченні"

Як повідомляють Inserbia.info і The Sofia Globe, таке рішення і сербська радіомовна компанія RTS, і болгарський телеканал BNT взяли з фінансових причин. «Болгарія відмовляється від" Євробачення "через зрослу плати за участь у конкурсі та скорочення фінансування нашого каналу», - пояснили представники BNT. Сербська RTS також дала зрозуміти, що в сформованій фінансовій ситуації не може дозволити собі витрати на участь у пісенному конкурсі, пише Лента.ру.

При цьому і Сербія, і Болгарія не виключили своєї участі в «Євробаченні» в майбутньому.

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Сербія вперше взяла участь в «Євробаченні» в 2007 році, і представниця цієї країни Марія Шерифович відразу ж стала переможницею. У 2008 році «Євробачення», у відповідності з умовами проведення конкурсу, пройшло в Сербії.

Болгарія дебютувала на «Євробаченні» у 2005 році. Кращим досягненням болгарських виконавців на цьому конкурсі стало п'яте місце, зайняте дуетом «Elitsa and Stundzhi» у 2007 році.

Раніше від участі в «Євробаченні-2014», в основному через складну фінансову ситуацію, відмовилися Хорватія, Чехія, Словаччина, Кіпр та ряд інших країн.

Конкурс «Євробачення» проводиться з 1956 року. Останні роки конкурс проходить у форматі двох півфіналів та фіналу. Напряму до фіналу потрапляють представники країн-засновниць конкурсу та країни-господині. Решта учасників проходять півфінальний відбір.