Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2014 (фото, відео)

Сьогодні в Києві пройшов фінал відбіркового туру конкурсу Євробачення, який відбудеться в 2014 році в Данії. Право представляти Україну на конкурсі виграла Марія Яремчук з піснею Tick-Tock, повідомляє КП.

Всього у фінал національного відбору вийшли 20 виконавців, яких обрало журі із понад півсотні заявок. Всі 12 фіналістів - це учасники та переможці різноманітних талант-шоу ("Фабрика зірок", "Голос країни" і "Х- Фактор").

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Після цього відбулося голосування. Свої бали виставило професійне журі (увійшли продюсери, композитори, представники радіо- і телекомпаній). Також за допомогою дзвінків і SMS проголосували телеглядачі.

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