Україні бракує 610 голів судів і їх заступників - Лавринович

Про це повідомив голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович, поінформували УНІАН у прес-службі ВРЮ.

Фактично, зазначив він, із 1 тис. 676 адміністративних посад (голів та заступників голів) в судах України вакантними залишалися 610 посад. Таким чином, призначення або перепризначення керівників мають відбутися у значній кількості судів усіх спеціалізацій та інстанцій, в усіх регіонах України.

Голова ВРЮ нагадав, що призначення голів та заступників голів судів здійснює Вища рада юстиції за поданням відповідних рад суддів.

На тему: Рада дозволить призначати суддів пожиттєво

Протягом 2013 року Вища рада юстиції призначила на адміністративні посади 386 суддів. Станом на 1 січня 2014 року в ВРЮ не залишалося жодного не розглянутого подання рад суддів про призначення керівників судів.

При цьому в системі адміністративних судів повністю заповненими є адмінпосади у Вищому адміністративному суді. В апеляційних адміністративних судах з 31 адмінпосади в 9 судах лишаються вакантними 1 посада голови суду та 8 посад заступників голів. У місцевих адміністративних судах з 69 адмінпосад в 27 судах є вакантними 8 посад голів судів та 10 посад заступників голів

В системі господарських судів є вакантними 2 посади заступника голови суду у Вищому господарському суді. Крім того, в апеляційних господарських судах з 25 адмінпосад у 8 судах була вакантна 1 посада заступника голови суду. У місцевих господарських судах з 75 адміністративних посад у 27 судах були вакантні 1 посада голови суду та 5 посад заступників голів суду.

Найбільше ж вакансій на адміністративні посади є в загальних судах.

При тому, що у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ на початок січня не було жодних вакансій адмінпосад, в апеляційних загальних судах з 99 вакансій у 27 судах були вакантні 2 посади голів судів та 11 посад заступників голів.

У місцевих загальних судах з 1366 адміністративних посад в 665 судах були вакантні 175 посад голів судів та 386 посад заступників голів судів, повідомив Лавринович.