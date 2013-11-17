В Одесі врятували двох зниклих у морі рибалок

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, одного із чоловіків, 1950 року народження, врятували відпочиваючі. Стан здоров’я потерпілого задовільний.

Другого рибалку, 1953 року народження, врятовано групою рятувальників Аварійно-рятувальної служби Приморського району м. Одеса у складі чотирьох осіб, яка на моторному човні дісталася до чоловіка, підняла його на борт та доправила до берега.

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Рибалку госпіталізовано у тяжкому стані з діагнозом «переохолодження» до Міської клінічної лікарні № 9 м. Одеса.

Подія перебувала на контролі ГУ ДСНС України в Одеській області.