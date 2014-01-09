Депозити фізичних осіб у нацвалюті за рік зросли на 36% - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«У 2010-2013 роках депозити громадян у банках збільшилися на 205% (більше ніж удвічі), або на понад 222 мільярди гривень. І це неспростовні факти. Тільки за минулий рік депозити фізичних осіб у національній валюті зросли майже на 70 мільярдів гривень, або на 36%», - сказав глава уряду.

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Він підкреслив, що, в цілому, громадяни зберігають у банках вже 434 млрд гривень, що більше, ніж річний дохід державного бюджету.

«Що це означає, як не абсолютно безперечну довіру до економічної політики уряду? Можна говорити скільки завгодно, але це неспростовний факт», - сказав Азаров.

Він також додав, що за неповних чотири роки роботи соціальні гарантії в державі підвищено майже удвічі.

«І це в державі, яка повною мірою відчувала і тиск світової економічної кризи, і економічну рецесію в Європі, і торгові проблеми з Росією. При цьому наша країна несла найбільший в Європі вантаж ціни на газ, але утримала і ціни, і тарифи на житлово-комунальні послуги. Зростання цін в Україні за останні чотири роки становило 14% - приблизно по 3% на рік – це європейський рівень інфляції. Тоді як за два роки у 2008-2009 – майже 40%», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, загальний обсяг залишків банківських депозитів протягом листопада збільшився на 0,8% (з початку року - на 14,1% ) - до 648,0 млрд грн, зокрема у національній валюті - на 1,5% (з початку року - на 25,2%). Залишки по депозитах в іноземній валюті знизилися на 0,4% (з початку року - на 0,2%). Кошти на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період зросли на 1,1% (з початку року - на 19,1% ) - до 435,6 млрд грн. Залишки депозитів юридичних осіб за місяць зросли на 0,1% (з початку року - на 5,2% ) - до 212,5 млрд грн.