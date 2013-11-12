Конвертації валютних вкладів у гривню не буде - Нацбанк

Про це повідомив журналістам член правління Нацбанку Олександр Дубихвіст.

«Журналісти розбурхують населення якимись чутками. Я уповноважений заявити від імені керівництва Нацбанку, що Національний банк не розглядав, не розглядає і не планує розглядати питання конвертації валютних вкладів у гривню», - сказав він.

Нагадаємо, Нацбанк уже не вперше спростовує дані чутки. Так, Олександр Дубихвіст виступив зі схожою заявою ще на початку жовтня, повідомивши, що ніякі ініціативи щодо вкладів громадян Нацбанком не розглядаються.