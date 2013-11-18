НБУ: Українці несуть в банки "підматрацні" заощадження

Про це повідомив директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст, пише DT.UA.

"Більше того, якщо за 10 місяців минулого року чистий попит населення на валюту на готівковому ринку склав 8,5 млрд дол., то в поточному році - 1,2 млрд., А обсяг валютних кредитів населення зменшився на 12,3 млрд грн. в еквіваленті, тобто на 1,5 млрд. дол.. І за цей же період у нас майже на 4 млрд грн. (тобто на 0,5 млрд дол.) був приріст валютних вкладів. Тобто населення майже в два рази більше принесло в банки (валюти), ніж купило. Це свідчить, що люди почали "підматрацні" заощадження нести в банківську систему", - зазначив Дубихвіст.

На тему: За 10 місяців поточного року обсяг гривневих вкладів населення збільшився на 60,9 млрд грн

Представник НБУ констатував, що якщо в 2012 році у вересні-жовтні зростання депозитної бази банків забезпечували виключно валютні вклади, то в поточному році 92% приросту вкладів - гривневі депозити. Крім того, за словами Дубихвоста, з 1 січня 2010 року обсяг валютних кредитів населення зменшився більш ніж на 100 млрд грн., зараз же вони складають близько 71 млрд грн. "Тобто у 2,5 раза зменшився ризик фізосіб, зменшився ризик банківської системи. Це свідчить про те, що система стала більш стабільною", - прокоментував директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ.

У свою чергу заступник голови правління дочірнього "Ощадбанку Росії" Ірина Князєва вказала, що перевагу гривневим вкладам надають клієнти, які прагнуть примножити заощадження (це в основному незаможні люди). Разом з тим орієнтація на високу прибутковість формує високу вартість кредитів, зокрема, для корпоративного сектора. "Не кожен бізнес в змозі витримати таку процентну ставку. Більше того, перед Новим роком банки (особливо ті, які працюють в сфері споживчого кредитування) процентні ставки по гривні збільшують. Мене ця тенденція турбує, так як для корпоративних позичальників така процентна ставка - непосильна ноша", - зазначила банкір.

На думку ж заступника голови правління банку "Фінанси і кредит" Віктора Голуба, для зниження процентних ставок на ринку має бути кілька передумов. "Один з основних кроків - курсова стабільність. Наступний - щоб залишки на коррахунках були на рівні 27-30 млрд. І третій крок - трохи часу, тому що цей пік стабільності прийшов зовсім недавно. У минулому році всі були дуже стурбовані відновленням довіри до банків. Як на мене, за рік це довіра повернулася. Тому потрібно ще трохи часу, щоб все повернулося на круги своя", - підсумував фінансист.