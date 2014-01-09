Україна за 11 місяців скоротила імпорт газу майже на 16%

Україна в січні-листопаді 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 15,5% - до 25,669 млрд куб. м. Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в листопаді 2013 року імпорт газу скоротився порівняно з листопадом 2012 року на 11,4% - до 2,319 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства доходів і зборів, Україна в січні-листопаді 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 11,069 млрд дол.

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У 2013 році поставками газу в Україну займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (із території Угорщини), компанія Сергія Курченка СЄПЕК (також із території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (із території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (Польща, РФ).

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.