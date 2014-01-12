Lada вилетіла з десятки лідерів українського авторинку

Як повідомляє Автоцентр з посиланням на Асоціацію українських автовиробників Укравтопром, компанія, яка в 2012 році вперше за 40-річну історію продажів в Україні втратила лідерство, за підсумками 2013-го продовжила здавати свої позиції.

Так, минулого року російська марка Lada випала з десятки лідерів, опустившись з другого на одинадцяте місце. Продажі автомобілів Lada впали майже в 2,2 разу і склали 9162 машини.

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За словами експертів, на продажу «АвтоВАЗу» в Україні вплинули введені минулого року утилізаційний збір і спецмита, під дію яких підпадає весь модельний ряд Lada. Крім того, через нові збори «АвтоВАЗ» був змушений відкласти виведення на український ринок нової Lada Kalina і рестайлінгової Lada Priora, поставки яких почнуться тільки в 2014 році.