Продажі "АвтоВАЗ" в 2013 році в Росії значно впали

Продажі найбільшого російського автоконцерну Автоваз у РФ впали в 2013 році на 15,1 відсотка до 456.309 штук, повідомила компанія в п'ятницю.

З урахуванням експорту автогігант скоротив продажі на 12,1 відсотка до 534.911 штук, говориться в повідомленні.

Грудень став відносно сприятливим місяцем для Автовазу: в останній місяць року його дилери знизили продажі в РФ лише на 10,2 відсотка до 38.948 штук, а з урахуванням експорту - на 4 відсотка до 46.941 Lada, випливає з матеріалів компанії та підрахунків Reuters.

Найпродаванішою моделлю Lada стала дешева Granta, виробництво якої автогігант запустив у минулому році на заміну застарілої та знятої з конвеєра "класики". У 2013 році було продано 166.951 автомобіль цієї марки, що залишається найпопулярнішою моделю в РФ вже 16 місяців поспіль, повідомив Автоваз .

"Зростанню продажів (у 2013 році) не сприяла загальна економічна ситуація в країні й песимістичні прогнози макроекономіки, - пояснює причини спаду Автоваз. - Це обмежувало бажання потенційних покупців у придбанні дорогих товарів".

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Крім того, до зниження продажів привели зміна поколінь моделей Kalina і Priora та труднощі з логістикою і постачальниками, які не могли забезпечити потрібний для випуску нових моделей обсяг виробництва.

У 2012 році Автоваз, врятований від кризи 2008-2009 років бюджетними грошима, заплановано знизив продажі своїх автомобілів в РФ на 7 відсотків до 537.625 штук, загальний обсяг продажів компанії, що включає експорт, упав на 4,3 відсотка до 608.205 штук.

У середині року менеджмент Автоваза будував оптимістичні прогнози на 2013 рік, обіцяючи продати в РФ 550.000 Lada, але в середині року зізнався, що за підсумками року його чекає падіння продажів, не назвавши нову цифру.

Вже навесні стало ясно, що весь російський авторинок скоротиться за рік на кілька відсотків, а Lada продавалися ще гірше.

Як повідомляв УНІАН, "АвтоВАЗ" у 2013 році знизив продажі в Україні на 52%, що складає всього 4% від загального обсягу продажів у нашій країні нових легкових автомобілів різних виробників.