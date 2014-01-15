У Львові православні і євангелісти досягли порозуміння і розміщуватимуться за однією адресою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської єпархії УПЦ з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів України, яким Львівській обласній державній адміністрації доручено передати майновий комплекс по вул. Пекарській, 57-59, Львівській єпархії УПЦ.

У прес-службі розповіли, що ще до урядового рішення УПЦ вирішила віддати частину приміщення, яке прилягає до храму місії «Добрий самарянин», цій релігійній громаді.

«У нас будуть дуже гарні стосунки. Неможливо розділяти християн на якомусь конфлікті, тим більше, що у нас єдина місія – допомогти людям знайти шлях до церкви, до Бога. Наше спільне завдання співпрацювати у соціальному служінні людям», – наголосив єпископ Філарет.

У свою чергу керуючий Українською християнською місією відродження і милосердя «Добрий самарянин» єпископ Василь Боєчко зазначив, що Україні сьогодні вкрай потрібні примирення та міжконфесійний діалог.

«Тому я мушу насамперед подякувати Богу, мушу подякувати людям, які не хочуть сьогодні порушувати божий мир, рівновагу і добробут нашого народу, і знаходять правильне вирішення цього питання», – сказав єпископ Боєчко.

На території майнового комплексу військового містечка планується розмістити релігійний, культурний і соціальний центр.

За словами єпископа Філарета, там будуть всі єпархіальні структури і соціальні програми, які сьогодні можуть бути під опікою церкви.

Довідка УНІАН. У листопаді 2013 року п'ятидесятницька Місія «Добрий самарянин» звернулася до Президента України Віктора Януковича з проханням передати їй будови у Львові по вул. Пекарській, на які з квітня того ж року також претендувала Львівська єпархія УПЦ. «Добрий самарянин» неодноразово зверталася до Міністерства оборони і Кабінету міністрів України щодо передачі будівель цій організації.

У вересні 2013 року представники трьох гілок українського православ’я на Львівщині - УПЦ, УПЦ КП і УАПЦ - звернулися до голови Львівської облдержадміністрації Віктора Шемчука і громадськості, піднявши питання ущемлення законних прав православної спільноти в області.

Православні ієрархи УАПЦ і УПЦ КП також підтримали у своєму листі передачу цих будівель на користь УПЦ.