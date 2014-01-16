Завтра в Україні буде мокрий сніг і південно-східний вітер

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Прикарпатті місцями 4-9° тепла; на Сумщині та Харківщині вночі 7-12° морозу, вдень 1-5° морозу.

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У Києві та області у п’ятницю вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.Завтра в Україні очікується мокрий сніг.