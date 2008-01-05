Олександра Абдулова поховали під залпи салюту

Видатного російського актора Олександра Абдулова поховали сьогодні на Ваганьковському кладовищі. Церемонія похорону завершилася залпами артилерійського салюту, повідомляє телеканал "Вести".

Відспівування відбулося в храмі Пресвятої Богородиці в Путінках, який допомагав відновлювати артист. Потім друзі Олександра Абдулова перенесли труну в приміщення Ленкому, де почалася громадянська панахида.

На громадянській панахиді були присутні близькі друзі і родичі покійного, а також прем`єр-міністр Росії Віктор Зубков і багато відомих людей - Галина Волчек, Алла Пугачова, Ігор Кваша, Еммануїл Віторган, Олександр Градський, Костянтин Ернст, Андрій Вознесенський.

Через велику кількість людей, які прийшли попрощатися з Олександром Абдуловим, було перекрито рух по вулиці Мала Дмітровка, на якій знаходиться театр Ленком.

Співчуття рідним і близьким, а також колективу театру висловили президент Росії Володимир Путін і президент України Віктор Ющенко.

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Фото "Вести"