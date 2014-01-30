ДАІ перекрила трасу «Дніпропетровськ - Миколаїв» через негоду

Про це УНІАН повідомили в Державтоінспекції у Миколаївській області.

Наразі на цій трасі працюють співробітники ДАІ та спеціальна техніка, яка розчищає дорогу від снігу.

Читайте такожДАІ попереджає про проблеми на трасі «Львів - Радехів - Луцьк»Станом на 9 ранку четверга, 30 січня, також повністю припинено рух на автодорогах Н-14 «Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв» (у межах населених пунктів с. Воссіятське до автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь - Новоазовськ»), а також на автомобільній дорозі Т- 510 «Р-06 - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса» (в межах населених пунктів від м. Нова Одеса до смт Єланець).

Читайте такожТернопільщина: швидка з тримісячним немовлям потрапила у снігові заметиРух транспорту частково обмежено й ускладнено: на автодорозі Р-06 «Уллянівка - Миколаїв» (від м. Миколаєва в м. Нова Одеса, м. Вознесенськ, м. Южноукраїнськ, смт Олександрівка і в с. Благодатне Арбузинського району).

Застосовуються всі заходи, щоб забезпечити безпеку руху всім учасникам дорожнього руху, на дорогах працюють наряди ДПС ДАІ й задіяна спеціальна техніка.

Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням утриматися від поїздок без необхідності, не залишати транспортні засоби на проїжджій частині.

За інформацією Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, обмежено рух автотранспорту на дорогах місцевого значення в Бaштaнcькoму, Hoвooдecькoму, Єлaнeцькoму, Микoлaївcькoму, Beceлинівcькoму, Дoмaнівcькoму, Cнігуpівcькoму та Жoвтнeвoму районах.

Загалом рятувальники витягли 244 автомобілі зі снігових заметів, надали допомогу 316 особам. Для надання допомоги миколаївським рятувальникам залучалася важка інженерна техніка Kіpoвoгpaдcькoгo гарнізону – інженерна машина БAT, яку направили на розчищення траси «Олeкcaндpівкa – Кіровоград – Миколаїв».