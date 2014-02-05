Янукович замінив голову Департаменту контррозвідки та чотирьох голів СБУ в регіонах

Відповідні укази розміщено на сайті голови держави.

Зокрема, Віктор Янукович звільнив Василя Холявіцького з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Іншим указом Янукович призначив на цю посаду Володимира Біка, звільнивши його з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Читайте такожСБУ: заборона 36 іноземцям вїжджати в Україну введена не через список ЦарьоваТакож указами Президента було призначено головою СБУ у Черкаській області Масензова Олександра Івановича, який до того очолював полтавську СБУ; в Полтавській – Парамонова Юрія Миколайовича; у Львівській – Криленка Володимира Ігоровича, який керував черкаською СБУ; у Волинській – Гетала Юрія Володимировича.

З відповідних посад було звільнено голову Львівського управління Федірка Володимира Миколайовича та Волинського - Мельниковича Володимира Антоновича.