У Львові крижана брила впала на голову пенсіонерці

У центрі Львова крижана брила, яка впала з даху триповерхового житлового будинку, тяжко травмувала жінку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, надзвичайна подія сталася вчора, 9 лютого, о 16.43 на вулиці Січових стрільців.

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З даху триповерхового будинку на голову 66-річної перехожої, жительки Львова, впав шматок льодяної брили. Внаслідок події пенсіонерка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну гематому тім’яної ділянки голови та була доставлена до травматологічного пункту 8-ї міської клінічної лікарні Львова, йдеться в повідомленні.