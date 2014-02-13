Жителі Чернігова налякані через банду підлітків, які грабують і вбивають людей

В міліції існування такої офіційно не визнають. Але журналісти нарахували: лише за останній тиждень сталося щонайменше 5 нападів, повідомляє ТСН.

Читайте такожУ Запоріжжі бандити взяли в заручники підприємця і вимагали від родини $50 тисячОднією із перших жертв нападників стала Олена. Вона поверталася з роботи, по дорозі розмовляла з рідними по телефону. Раптом звʼязок з нею обірвався. Мертвою Олену рідні знайшли у лісопосадці, недалеко від дому. Там вже стояла "швидка". Хто викликав медиків, рідні не знають.

Жінку били так, що в неї потріскалася шкіра на обличчі. У жінки забрали 2 телефони і золотий ланцюжок. А Оксана Барбаш знайшла тіло сина у покинутому цеху за в трьохстах метрах від його роботи. Він, як і попередня жертва, повертався зі зміни додому і також раптом його телефон перестав працювати. У жертви - зламані ребра та пробитий череп.

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Дві смерті правоохоронці поки розслідують як окремі випадки. Але кажуть про ще один схожий випадок. Іван Слєсаревич, старший інспектор УМВС України в Чернігівській області розповів, що одна жінка ішла, коли раптом на неї напали троє молодиків. Вони почали бити її по голові, намагалися влучити в обличчя, після побиття вони втекли.

Жінка вижила, зараз вона в лікарні. Попри данні міліції, ТСН стало відомо загалом про трьох жертв, яким вдалося вижити після подібних побоїв. Серед них — журналіст Олександр Ясенчук. Він розповідає: нападникам від 15 до 18 років, б'ють не голіруч, а металевою шестернею, яка схожа на булаву.

Чернігівці припускають, що у місті зʼявилася банда грабіжників, можливо, приїжджих. Родичі загиблих радять людям не ходити поодинці, принаймні поки нападників не затримають.