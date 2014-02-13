Телеканал «1+1» отримав найбільше статуеток премії «Телетріумф-2013»
17:10, 13 лютого 2014Суспільство
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«1+1» переміг у дев'яти номінаціях, таким чином отримавши максимальну перевагу.
Найбільше статуеток «Телетріумфу-2013» отримав «1+1»
Найбільше нагород 13-ї національної телевізійної премії «Телетріумф» з-поміж телеканалів отримав телеканал «1+1» - він переміг у дев'яти номінаціях, повідомляє Телекритика.
Шість статуеток дісталося телеканалу «Інтер», чотири - ICTV, три - «Україні», по одній - Новому каналу, СТБ, ТВі, М1, каналу «Футбол».
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Серед регіональних телеканалів дві нагороди отримав дніпропетровський 34 канал, по одній - Львівська ОДТРК, ZIK та асоціація «Еммануїл».
З-поміж продакшн-компаній перемогу в шести номінаціях здобув «Квартал 95», у п'яти - Star Media, у трьох - Film.ua.
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