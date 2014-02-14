У День всіх закоханих в Україні продовжить танути лід, місцями пройдуть дощі

У День закоханих або День святого Валентина атлантичне повітря і тепла повітряна маса південних широт будуть визначати в Україні вологу погоду з високою температурою повітря, повідомляє opogode.ua.

Позначки термометрів перевищать історичні показники цього періоду на 3-10 градусів.

Очікується +3 +10 градусів, на півдні +6 +14, а в Криму до +15 +20 градусів.

Часом пройдуть дощі, мряка й утримаються тумани, які погіршать видимість до 50-300 метрів.

На річках продовжиться танення льоду, а в Карпатах - небезпека сходження лавин, на дорогах місцями ожеледиця.

Читайте такожСиноптики прогнозують в Україні похолодання після 20 лютого

В західних областях місцями невеликий дощ, туман, мряка. Температура повітря 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +7 +10 градусів.

На півночі місцями дощ, мряка. Місцями туман. Температура повітря 2-7 градусів тепла.

У центральній частині дощ, мряка, туман. Температура повітря 2-8 градусів тепла.

На сході місцями дощ, місцями туман. Температура повітря +2 +9 градусів.

У південній частині місцями невеликий дощ, в Криму переважно суха погода, лише місцями тумани. Температура повітря +6 +12 градусів, в Криму +12 +17, місцями до +20 градусів.

У Києві часом дощ, місцями туман. Температура повітря +4 +7 градусів.

В Україні очікується південно-східний вітер, на заході - північно-західний, 5-12 м/с.