Паводки загрожують трьом районам в Одеській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час свого робочого візиту в регіон.

«Під загрозою три райони - Ренійський, Ізмаїльський, Кілійський - усього 12 населених пунктів, близько 100 об'єктів, 4 порти, 120 км доріг. Тому ми сьогодні працюємо на випередження», - сказав Вілкул.

За його словами, ранній паводок очікується у зв'язку з різким потеплінням і прогнозованими дощами на півдні України.

«Як голова комісії з надзвичайних ситуацій я висунув завдання до 7 лютого актуалізувати регламенти взаємодії усіх служб. Завдання виконано в усіх регіонах країни, проведені навчання», - сказав Вілкул.

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Він додав, що у 2014 році Одеській області виділено 38 млн грн на продовження будівництва і спорудження нових дамб з геомембранами.

«Це нова технологія, яка застосовується нами останні три роки під час капітальних ремонтів та будівництві дамб», - сказав віце-прем'єр-міністр.