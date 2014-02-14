У Запоріжжі вбили і спалили в машині активіста Автомайдану - ЗМІ

Як повідомляє сайт 061, за попередньою інформацією джерела в міліції, невідомий вистрілив в бензобак автомобіля, після чого той вибухнув.

Дружина загиблого насилу впізнала чоловіка.

Раніше, 13 лютого, на дорозі між селами Червоний Яр та Івангород в Запорізькому районі згорів автомобіль "Тойота". Про те, що загиблий в авто Сергій Сенека був активним учасником Автомайдану розповіла знайома його сім'ї.

За словами жінки, дружина зуміла впізнати чоловіка тільки за обручкою, бо все тіло загиблого обгоріло.

Окрім Автомайдану, загиблий так само займався приватним підприємництвом.

Яка саме діяльність Сергія Сенеки могла стати мотивом для вбивства, встановлює міліція.

Джерело в правоохоронних органах так само підтвердило інформацію про вбивство активіста. Ця подія внесена до Єдиного реєстру розслідувань як умисне вбивство (ст.115 , ч.1 КК).