У Межигір'я через мародерство перестали пускати людей

Присутні відверто висловлюють своє невдоволення, мотивуючи його тим, що мають право потрапити на територію, тим більше що вчора всю ніч пускали бажаючих, пише LB.ua.

Однак на охорону з числа самооборони Майдану - такі доводи не діють. Охоронці кажуть, що вночі були випадки мародерства і нападу озброєних людей, тому на сьогодні вхід закритий.

Межигір'я відкриють для відвідування завтра о 8.00 ранку.

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