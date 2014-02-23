У Межигір'я через мародерство перестали пускати людей

18:52, 23 лютого 2014
Суспільство
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У Межигір'ї ще за кілька сот метрів до входу утворилася величезна юрба людей, охочих потрапити на територію президентської резиденції. Проте відвідувачів перестали пускати.

Вход в Межигорье закріли до утра / Facebook

Присутні відверто висловлюють своє невдоволення, мотивуючи його тим, що мають право потрапити на територію, тим більше що вчора всю ніч пускали бажаючих, пише LB.ua.

Однак на охорону з числа самооборони Майдану - такі доводи не діють. Охоронці кажуть, що вночі були випадки мародерства і нападу озброєних людей, тому на сьогодні вхід закритий.

Межигір'я відкриють для відвідування завтра о 8.00 ранку.

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