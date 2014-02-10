Експерти розповіли, чому в Україні такими темпами зростають ціни на овочі та фрукти

Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (з 1 по 7 лютого) виріс відразу на 6,6%. Таким чином, українська плодоовочева продукція дорожчає вже три тижні поспіль, повідомляє «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

«На попередньому тижні подорожчали всі основні категорії плодоовочевої продукції, крім тепличних овочів», - говорить Тетяна Гетьман, керівник проекту. - Поліпшення погодних умов в кінці тижня не принесло очікуваного зниження цін, оскільки з'явився фактор падіння курсу гривні, що мало вплив на ціни імпортної продукції».

Насамперед, фактор зниження курсу гривні торкнувся цін на імпортні фрукти, які подорожчали в середньому на 9,1% за тиждень. При цьому ціни на яблуко залишилися без істотних змін, тому частка імпортного яблука на ринку була раніше некритичною, а запаси вітчизняної продукції - достатніми.

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Подорожчали минулого тижня борщовий набір овочів і картоплю. Причому зростання цін на капусту і моркву був дуже суттєвим - близько 17,5%. Значно подорожчали також цибулю та столовий буряк. Експерти не виключають, що наступного тижня можуть зрости ціни на імпортні тепличні овочі.

Докладніше про перспективи цін на овочі борщового набору і картоплю в сезоні-2014/15 можна буде дізнатися вже 20 лютого в ході шостої міжнародної конференції "Овочі і фрукти України - 2014".