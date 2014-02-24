На Одещині через можливе знесення пам'ятника Леніну постраждали двоє людей

В місті Іллічівськ Одеській області двоє людей поранено з травматичної зброї під час конфлікту через можливе знесення пам'ятника Леніну.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, о 2.30 до чергової частини Іллічівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до лікарню доставлено двох місцевих жителів із пораненнями, отриманими з травматичної зброї: 24-річний - із пораненням шиї і 28-річний - із непроникаючим пораненням живота.

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Правоохоронці, що виїхали на місце події, встановили, що поранення молоді люди отримали в результаті конфлікту, який виник на площі Стребка, біля пам'ятника Леніну.

«Протягом дня 22 лютого через соціальні мережі в Інтернеті розміщувалася різного роду інформація про те, що нібито ввечері планується знесення пам'ятника Леніну і про необхідність жителям міста зібратися для його захисту. З настанням темноти велика кількість іллічівців, в основному молодих, зібралися на площі Стребка. Близько другої години ночі між трьома жителями міста виник конфлікт, в результаті якого один із них, 1978 р.н., застосував травматичну зброю й завдав поранення двом іншим», - розповіли у відділі.

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Постраждалих доставлено до медичної установи. Особу того, хто стріляв встановлено. Зараз правоохоронні органи проводять слідчо-оперативні дії для розслідування всіх обставин інциденту.

Слідчим відділом за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство).