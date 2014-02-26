Сьогодні у Львові розмовлятимуть російською мовою в знак солідарності зі східними регіонами України
08:30, 26 лютого 2014Суспільство
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26 лютого у Львові вирішили розмовляти російською мовою в знак солідарності із Сходом та Півднем України.
Сьогодні у Львові розмовлятимуть російською мовою в знак солідарності зі східними регіонами України
Ініціатива не є офіційно затвердженою. Вона належить львівським активістам, які не хочуть, щоб в українському парламенті нечесні люди використовували свій статус для розколу України, повідомляє 032.ua.
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