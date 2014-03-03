У Вінниці міліція та активісти затримали «тітушок»

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, біля готелю «Південний Буг» вранці 3 березня була виявлена група «тітушок», які сідали в автобус.

Відповідна інформація була озвучена під час засідання штабу, який було створено для збереження порядку у Вінниці та безпеки вінничан.

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Зокрема, як тільки поступив сигнал про зібрання невідомих, а місце виїхала міліція і активісти (автомайданівці та афганці). Більшість «молодиків» розбіглись, але трьох вдалось затримати.

Вони розповіли, що зголосились підзаробити – їм пропонували за це 300 грн на день. За їх словами, сьогодні вони збирались поїхати до Немирова «на якусь акцію».