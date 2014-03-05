Один з київських провайдерів відключив російські канали через "заклики до війни"
02:49, 05 березня 2014Суспільство
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Один з провайдерів інтернету та кабельного телебачення в Києві "Ланет" припинив трансляцію трьох російських телеканалів через "агресивну пропаганду і заклики до війни".
Абонентам відключили перегляд телеканалів "Перший канал", "НТВ Мир" і "РТР-Планета", передає ТСН.
У прес-службі компанії відзначають, що збереження миру зараз є головним пріоритетом, тому "Ланет" вирішив призупинити трансляцію ЗМІ, які ведуть агресивну пропаганду, а також закликають до війни, поширюючи ворожнечу і ненависть.
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