Один з київських провайдерів відключив російські канали через "заклики до війни"

02:49, 05 березня 2014
Суспільство
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Один з провайдерів інтернету та кабельного телебачення в Києві "Ланет" припинив трансляцію трьох російських телеканалів через "агресивну пропаганду і заклики до війни".

Абонентам відключили перегляд телеканалів "Перший канал", "НТВ Мир" і "РТР-Планета", передає ТСН.

У прес-службі компанії відзначають, що збереження миру зараз є головним пріоритетом, тому "Ланет" вирішив призупинити трансляцію ЗМІ, які ведуть агресивну пропаганду, а також закликають до війни, поширюючи ворожнечу і ненависть.

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