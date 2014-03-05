Один з київських провайдерів відключив російські канали через "заклики до війни"

Абонентам відключили перегляд телеканалів "Перший канал", "НТВ Мир" і "РТР-Планета", передає ТСН.

У прес-службі компанії відзначають, що збереження миру зараз є головним пріоритетом, тому "Ланет" вирішив призупинити трансляцію ЗМІ, які ведуть агресивну пропаганду, а також закликають до війни, поширюючи ворожнечу і ненависть.