У Харкові невідомий обстріляв із автомата кафе: загинуло двоє людей

Як повідомили кореспондентові УНІАН свідки, інцидент стався сьогодні, 9 березня, близько 18.30.

До кафе «Норма», що на проспекті Леніна в центральній частині міста, під’їхав автомобіль, злочинець із автоматичної зброї обстріляв скляну веранду закладу та зник з місця злочину.

Автомат нападник залишив на місці нападу.

Внаслідок нападу загинуло дві людини. Їхні тіла зараз перебувають всередині кафе. Крім цього, легке поранення дістав офіціант закладу.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області Микола Фоменко, обидва загиблих були мешканцями Харкова. Ймовірно, убивця був сам.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти.

Подробиці інциденту з’ясовуються.