Лугар радить Україні шукати нафту й газ у себе

Сенатор США, голова сенатського комітету з міжнародних справ Річард ЛУГАР радить Україні проводити пошук власних нафтових і газових ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор сказав на прес-конференції у середу.

«Моя порада Україні – проводити політику кращого пошуку нафтових і газових ресурсів, які є в самій Україні, які не так легко знайти і розробити, але є така можливість», - сказав він.

Він повідомив, що однією з цілей його візиту до України, а також Азербайджану, Туркменістану та Казахстану полягала в заохоченні до встановлення більш дружніх зв’язків у питанні енергетичної співпраці.

За його словами, під час візиту, зокрема, обговорювалося питання щодо транспортування енергоносіїв в обхід Росії та Ірану. «Йшлося про те, що ці країни могли б постачати енергоносії так, щоб вони йшли по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан», - сказав він.

За його словами, висловлювались також думки щодо інших альтернативних маршрутів, а також про необхідність диверсифікувати експортні можливості цих країн