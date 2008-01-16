Хорошковський купив НТН

Найбільший в Україні медіа-холдинг U.A. Inter Mediа Group Limited завершив угоду з придбання 60% ТОВ "Телестудія "Служба інформації" (телекомпанія НТН).

Про це УНІАН повідомили в компанії "Ренесанс Капітал".

Згідно з повідомленням, завершення угоди стало можливим після того, як 18 грудня 2007 року Антимонопольний комітет України видав відповідний дозвіл.

«Ренесанс Капітал» виступив ексклюзивним консультантом з боку продавця.

*** У власності компанії U.A. Inter Mediа Group Limited, яка належить Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ, опосередковано перебуває 61% акцій АОЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація (телеканал "Інтер") ", 90% ТОВ "Кіно-ТВ (телеканал "Ентер Фільм") ", 90% ТОВ "Музика-ТВ ("Ентер Музика") ", телевізійні канали К1, К2, "Мегаспорт", а тепер і НТН, а також інші медіа-активи.

«Ренесанс Капітал» - провідна незалежна інвестиційна група, яка працює на фінансових ринках у Росії і країнах СНД. З часу її заснування в 1995 році Група залучила для своїх клієнтів інвестиції на суму понад 50 млрд. дол. США. «Ренесанс Капітал» є частиною «Ренесанс Груп» - незалежної групи фінансових і інвестиційних компаній, які спеціалізуються на високоперспективних ринках, що розвиваються.