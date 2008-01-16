RosUkrEnergo заявляє про великий борг УкрГаз-Енерго

RosUkrEnergo заявило про наявність на сьогодні простроченої заборгованості "УкрГаз-енерго" за поставлений газ у розмірі 830 млн. дол. Як повідомив РБК виконавчий директор RosUkrEnergo Костянтин Чуйченко, це "в свою чергу призводить до формування заборгованості компанії RosUkrEnergo перед групою Газпром". Компанія не уточнює, за який період сформувався борг.

Нагадаємо, в жовтні 2007 р. вже виникали проблеми з оплатою українськими споживачам газу, що постачався до країни. Зокрема, Газпром пригрозив припинити постачання газу у зв`язку з заборгованістю у розмірі 1 млрд 300 млн. дол. Борг, зокрема, був сформований за рахунок заборгованості "УкрГаз-Енерго" перед RosUkrEnergo в розмірі понад 1 млрд дол. 31 жовтня RosUkrEnergo офіційно повідомило, що ЗАТ "УкрГаз-Енерго" повністю розрахувалося з ним по боргах за постачання газу в 2007 р. У листопаді 2007 р. RosUkrEnergo повністю розрахувалося з боргами перед Газпромом.

На сьогодні постачальником всього газу в Україну є швейцарський трейдер RosUkrEnergo (50% - у Газпрому, 50% - у Centragas Holding AG). Об`єм постачань - близько 55 млрд куб. м. Газпром продає RosUkrEnergo російське "блакитне паливо" і середньоазіатський газ, зокрема туркменський. RosUkrEnergo, у свою чергу, продає змішаний газ Україні через "УкрГаз-Енерго", яке є його спільним підприємством з НАК "Нафтогаз України". У 2007 р. газ Україні постачався по 130 дол. за 1 тис. куб. м, в 2008 р. - 179,5 дол. Причому в балансі постачань в Україну переважно азіатський газ.

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