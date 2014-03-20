У Кривому Розі горять склади з танками, чутні вибухи

Попередньо, пожежа виникла на території складів. У радіусі кількох кілометрів чутні вибухи.

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Як повідомили мешканці військового містечка зі слів військовослужбовців-танкістів, у гаражі загорівся спочатку один танк, потім другий. Танки стоять з повним боєкомплектом, в тому числі зі снарядами.

Плюс поруч ще 17 таких машин. О 19 годині надійшло повідомлення, що пожежу погашено, повідомляє 0564.ua.

Але в 20:30 вибухи ще тривають, можливо це залишки боєкомплекту зруйнованого танка. Жителів почали евакуювати, на даний момент народ повертається додому. Причини поки невідомі.