Пасажиропотік на кордоні з РФ скоротився на чверть
Українські прикордонники констатують зменшення протягом останнього тижня кількості пасажирів і транспорту на кордоні з РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.
“За тиждень спостерігається спад на 25% пасажиропотоку та на 32% - транспорту”, - сказав Литвин.
За його словами, пропуск здійснюється у всіх міжнародних пунктах пропуску. У той же час російською стороною у місцевих пунктах пропуску оформлюються лише ті особи, хто слідує у пішому порядку.
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Як сказав голова Держприкордонслужби, по всьому українсько-російському кордону триває нарощування щільності прикордонних нарядів, посилюються заходи з контролю осіб, транспортних засобів, вантажів.
Що стосується адміністративного кордону з Кримом, то автошляхами щодня слідують близько 3 тис. транспортних засобів і від 3 до 5 тис. осіб. «Найбільш активний рух відмічається на напрямку Генічеськ – Джанкой», - зазначив Литвин.