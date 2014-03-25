Пасажиропотік на кордоні з РФ скоротився на чверть

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

“За тиждень спостерігається спад на 25% пасажиропотоку та на 32% - транспорту”, - сказав Литвин.

За його словами, пропуск здійснюється у всіх міжнародних пунктах пропуску. У той же час російською стороною у місцевих пунктах пропуску оформлюються лише ті особи, хто слідує у пішому порядку.

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Як сказав голова Держприкордонслужби, по всьому українсько-російському кордону триває нарощування щільності прикордонних нарядів, посилюються заходи з контролю осіб, транспортних засобів, вантажів.

Що стосується адміністративного кордону з Кримом, то автошляхами щодня слідують близько 3 тис. транспортних засобів і від 3 до 5 тис. осіб. «Найбільш активний рух відмічається на напрямку Генічеськ – Джанкой», - зазначив Литвин.