4 дорослих і однорічна дитина загинули внаслідок зіткнення легковика і вантажівки на на Луганщині

"О 15 год. 40 хв. 25 березня у Станично-Луганському районі, на 62 км автодороги Луганськ – Старобільськ, водій легкового автомобіля “Рено-Логан” не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем МАЗ. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 5 осіб (з них 1 дитина 2013 р.н.). Всі загиблі – пасажири легкового автомобіля", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.