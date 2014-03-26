4 дорослих і однорічна дитина загинули внаслідок зіткнення легковика і вантажівки на на Луганщині
07:36, 26 березня 2014Суспільство
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4 дорослих і дитина 2013 року народження загинули внаслідок зіткнення легковика і вантажівки на на Луганщині
"О 15 год. 40 хв. 25 березня у Станично-Луганському районі, на 62 км автодороги Луганськ – Старобільськ, водій легкового автомобіля “Рено-Логан” не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем МАЗ. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 5 осіб (з них 1 дитина 2013 р.н.). Всі загиблі – пасажири легкового автомобіля", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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