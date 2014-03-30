На Майдані презентували книгу про Героїв Небесної сотні

Сьогодні на столичному Майдані Незалежності під час жалобного віче до 40-го дня від загибелі учасників акцій протесту, презентовано книгу про Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцени Майдану повідомив громадський діяч Роман Савчак.

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За його словами, у збірнику представлено фотографії та життєпис кожного із загиблих, фотографії подій, мистецтво Майдану тощо.

За словами Савчака, ця збірка буде розповсюджена у бібліотеках всієї країни.