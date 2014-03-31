В Україну йдуть мороз та сніг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, вже із завтрашнього дня в Україну почне заходити холодний циклон, у зв'язку з чим почнеться зниження температури, яке триватиме по 7 квітня.

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“Стосовно опадів, то завтра ми їх чекаємо на північному сході і сході країни (Чернігівська, Сумська, Харківська області) у вигляді дощу з мокрим снігом. 2 квітня опади припиняться зовсім, а 3 квітня зона опадів з'явиться в західних областях - це невеликі та помірні дощі. Протягом 4 квітня зона опадів переміститься через всю територію України. Таким чином, у більшості регіонів пройдуть достатньо інтенсивні дощі, які будуть надзвичайно корисні для розвитку посіяних сільськогосподарських культур”, - повідомив Кульбіда.

Він зазначив, що найменше дощів очікується на крайній півночі та на півдні країни - Житомирська, Київська, Чернігівська області, а також Крим.

Кульбіда повідомив, що з 8 по 10 квітня передбачається достатньо швидке потепління - до 15-20 градусів, на півдні - до 25 градусів.

Він очікує, що літо цього року буде спекотним - до 30-35 градусів. Щодо опадів, то, за його словами, рано давати прогнози. Водночас Кульбіда зазначив, що літо очікується раннім, пожежонебезпечний період в регіонах України розпочнеться вже наприкінці квітня - початку травня. За його словами, можна буде очікувати вже в цей період 4-5-й клас пожежонебезпеки.

Також Кульбіда сказав, що для гарного врожаю цього року на сьогодні “все складається найкращим чином”.