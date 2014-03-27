Завтра вночі в Україні очікується мороз, а вдень - до 15 градусів тепла

Вночі на заході температура повітря знизиться до 0-4 градусів морозу. На решті території вона досягне 2-10 тепла, в денні години повітря прогріється до +7+15 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Переважатиме суха повітряна маса, лише місцями на заході та в південній частині пройдуть невеликі дощі, можливо з грозами.

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У Карпатах існує небезпека сходження снігових лавин.

У західній частині часом невеликі дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1 +6 тепла, місцями 0-4 морозу, вдень +7 +12 градусів.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень +8 +13 градусів.

У центральних областях сухо і ясно. Температура повітря вночі +2 +9, вдень +10 +15 градусів.

На сході малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень +8 +14 градусів.

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На півдні місцями короткочасні дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5 +10, вдень +10 +15, на узбережжі морів +7 +12 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +7 +9, вдень +11 +13 градусів.

Вітер в Україні східний, 5-12 м/с.