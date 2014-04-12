Київський університет прийняв понад сто студентів із Криму

Найбільше перевелися до Національного університету імені Тараса Шевченка, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У столиці звикають до нового місця і нових вимог 105 студентів із Криму. Найбільші труднощі в тих, хто переїхав навчатися до Києва зі складанням академрізниці.

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"Зараз у мене є трошки навантаження, бо я тільки перевелась і треба здавати деякі контрольні, треба здавати академрізницю. Звісно, навантаження в мене зараз трохи є, але цікавості не зменшується", - розповіла студентка Настя Білошицька.

Ректор запевняє, що надає всі можливості для ліквідації академрізниці та успішного подальшого навчання. Для тих, хто вчився за контрактом, вартість навчання не підвищуватимуть. Студенти платитимуть стільки, як і в кримських вишах.