Пікетування Вищого господарського суду України

14:15, 13 квітня 2014
Суспільство
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14 квітня з 8 до 14 години буде проводитися пікетування Вищого господарського суду України (вул. О. Копиленка, 6).  

У рамках пікетування о 12.00 буде проведено арт-перфоманс «Очищення», який покаже, як обиралися судді при режимі Віктора Януковича та відмиє Вищий господарський суд від бруду та корупції. 

В рамках перфомансу очікуються супергерої, золоті унітази та господарське мило. 

Тел для довідок: (066) 812 56 54, (067) 548 50 55 

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