14 квітня з 8 до 14 години буде проводитися пікетування Вищого господарського суду України (вул. О. Копиленка, 6).

У рамках пікетування о 12.00 буде проведено арт-перфоманс «Очищення», який покаже, як обиралися судді при режимі Віктора Януковича та відмиє Вищий господарський суд від бруду та корупції.

В рамках перфомансу очікуються супергерої, золоті унітази та господарське мило.

Тел для довідок: (066) 812 56 54, (067) 548 50 55