У Сєвєродонецьку міліція затримала автомобіль з вогнепальною зброєю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МВС у Луганській області.

"13 квітня 2014 року в 12.00 в місті Сєвєродонецьку співробітниками карного розшуку спільно з нарядом ДАІ було зупинено для перевірки автомобіль "ВАЗ-2102" під керуванням місцевого мешканця 1982 р.н.", - йдеться в повідомленні.

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При перевірці автомобіля було виявлено та вилучено карабін "ОП-СКС" калібру 7,62 мм і 46 патронів до нього, пістолет "ZORAKI-9252 і 16 травматичних патронів до нього калібру 9 мм, пістолет "ZORAKI-914F" з двома магазинами до нього в яких знаходилося 27 патронів калібру 9 мм.

Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за статтею 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.