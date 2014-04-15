Древній Київ запрошує на Фестиваль кінно-трюкового мистецтва «Кентаври 2014»

26-27 квітня у Древньому Києві в «Парку Київська Русь» відбудеться Фестиваль кінно-трюкового мистецтва «Кентаври 2014».

Тільки один раз на рік кращі каскадери України, які часто і успішно представляють нашу країну на міжнародних змаганнях і у світових шоу-програмах, зберуться в «Парку Київська Русь» і покажуть всі свої вміння. Вони вражатимуть віртуозною їздою верхи на конях: вверх ногами й задом наперед, стоячи на конях й проковзуючи під ними – і все це на повному скаку.

Пройдуть змагання із джигітовки та їзди в упряжках. Гості фестивалю побачать театралізовані постановки та візьмуть участь у майстер-класах із сідлання та запрягання коней. Також гостям фестивалю продемонструють унікальну колекцію коней історичних порід з Княжої конюшні Древнього Києва та колекцію кінних екіпажів. Увечері 26 квітня відбудеться захоплююче кінне вогняне шоу.

Майстерні вершники і вершниці та їхні благородні чотириногі побратими продемонструють приклад справжнього взаєморозуміння та щирої дружби. Адже фестиваль «Кентаври 2014» покликаний привернути увагу до відновлення втраченого зв’язку між людиною й конем.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований в Обухівському районі Київської області.

Дістатися можна маршрутками від станції метро Видубичі або власним транспортом.

Початок програми о 13.30.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, для пенсіонерів діють знижки, діти – 30 грн, дошкільники безкоштовно.

Акція для студентів: ціна квитка на фестиваль «Кентаври-2014» - 50 грн.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com

Для журналістів у субботу, 26 квітня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.