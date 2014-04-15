Невідомий українець виграв у лотерею 12 мільйонів

13:24, 15 квітня 2014
Суспільство
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У минулі вихідні, в суботу, 12 квітня, в Україні розіграно джек-пот однієї з головних вітчизняних лотерей - "Супер Лото".

В результате, на счастливом билете оказались правильно угаданы все 6 номеров из 52

Його розмір склав 12 050 000 грн. За даними "Української національної лотереї", переможець зробив мінімальну ставку 8 грн в режимі "авто" (тобто режим, при якому комп'ютер генерує випадкову комбінацію чисел) на одному з чернігівських терміналів.

Читайте такожАмериканець за 100 євро виграв у лотереї картину Пікассо - ЗМІВ результаті, на щасливому квитку виявилися правильно вгадані всі 6 номерів з 52. Тепер, після податкових вирахувань, на "руки" переможець отримає близько 10 000 000 гривень. Зараз організатори з нетерпінням чекають дзвінка від майбутнього мільйонера, поки ніякої інформації про цю людину немає.

Нагадаємо, що саме в "Супер Лото" був зафіксований найбільший виграш в історії українських лотерей. Він склав 15,2 млн. грн. За весь час проведення гри було виграно 58 джекпотів на загальну суму понад 474 млн. гривень.

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