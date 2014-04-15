На материк переведено понад 3,3 тис. кримських військовослужбовців та членів їх сімей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України Петро Мехед заявив на прес-конференції.

“З них 2871 військовослужбовець, 11 працівників, 474 члени родин військовослужбовців, з них 147 дітей”, - сказав Мехед.

Водночас він зазначив, що на материку кримські військовослужбовці стикаються з проблемами відсутності житла, зокрема в Одесі житлові фонди Міністерства оборони наявні лише в документах, а фактично вони зруйновані.

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“Я хотів би звернути увагу, що житлові фонди в Одесі довгий час приводились до ненормального стану для проживання, скоріш за все, їх хотіли вивести з користування Збройних сил для того, щоб облаштувати на їх місці житло для чиновників або побудувати торговельно-розважальний центр”, - сказав Мехед.

Як повідомляв УНІАН, передислокація з Криму на материкову частину України військовослужбовців Збройних сил України і виведення військової техніки почалося з 26 березня за рішенням РНБО.