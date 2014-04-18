У Донецьку назвуть сквер на честь загиблих бійців «Беркута»

Донецька міська рада ухвалила присвоїти одному зі скверів у Ворошиловському районі міста назву «Пам'яті загиблих бійців «Беркута».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене у п'ятницю, 18 квітня, на 48-й сесії міськради.

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Таке питання на порядок денний було винесене першим. Його озвучив секретар Донецької міськради Сергій Богачов. Рішення було проголосовано одноголосно.

Біля будівлі міськради, де проходить сесія, як і раніше, розташувалися озброєні люди в масках, що називають себе активістами організації «Оплот». Вони не перешкоджають роботі міськради, проте перебувають на поверхах будівлі, на сходових прольотах, між поверхами.