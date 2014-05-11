У фіналі Євробачення-2014 українка Яремчук виступала першою, наразі країни приступили до голосування

00:04, 11 травня 2014
Суспільство
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Марія Яремчук урочисто відкрила цьогорічний конкурс пісні Євробачення-2014. 

REUTERS

На Євробаченні 2014 українка Яремчук виступила першою, наразі країни приступили до голосування.

Чернівецька красуня, співачка Марія Яремчук урочисто відкрила цьогорічний конкурс пісні Євробачення-2014. У сьогоднішньому фіналі за головний приз змагаються 26 країн.

За правилами конкурсу, з одного телефонного номера за улюбленого конкурсанта можна відправити лише 20 повідомлень.

Нагадаємо, Марія Яремчук є фіналісткою телепроекту "Голос країни".

Відео Andrei Balica

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