У фіналі Євробачення-2014 українка Яремчук виступала першою, наразі країни приступили до голосування
00:04, 11 травня 2014Суспільство
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Марія Яремчук урочисто відкрила цьогорічний конкурс пісні Євробачення-2014.
Спокусливий виступ Марії Яремчук / REUTERS
На Євробаченні 2014 українка Яремчук виступила першою, наразі країни приступили до голосування.
Чернівецька красуня, співачка Марія Яремчук урочисто відкрила цьогорічний конкурс пісні Євробачення-2014. У сьогоднішньому фіналі за головний приз змагаються 26 країн.
За правилами конкурсу, з одного телефонного номера за улюбленого конкурсанта можна відправити лише 20 повідомлень.
Нагадаємо, Марія Яремчук є фіналісткою телепроекту "Голос країни".
Відео Andrei Balica
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